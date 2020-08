Sky - Il City resta su Koulibaly: interesse concreto nonostante l'arrivo di Ake

Il Manchester City in queste ore ha ufficializzato l'arrivo di Nathan Ake (25), difensore in arrivo dal Bournemouth e che sembrava aver chiuso alle possibilità di un nuovo assalto dei citizens a nuovi obiettivi per il reparto offensivo. Resta, però, ancora la volontà da parte del club inglese di mettere le mani su Kalidou Koulibaly: secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il City sarebbe concretamente interessato al difensore del Napoli nonostante l'arrivo di Ake.