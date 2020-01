Sky - Il Napoli ha chiesto Petagna per liberare Llorente: no della Spal e l'Inter chiude Giroud

Fernando Llorente resta a Napoli. Lo spagnolo non sarà inserito nell'affare Politano con l'Inter che dunque potrà chiudere per Giroud del Chelsea. Motivo? Secondo Sky Sport ieri il Napoli ha fatto un tentativo per Andrea Petagna della Spal, ma la società lo ha blindato e così, di conseguenza, il club azzurro ha chiuso le porte all'addio di Llorente, che resterà a Napoli.