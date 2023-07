Sky - Il Napoli su Sutalo per sostituire Kim, ma in pole c'è il Lipsia: la situazione

. Gli azzurri potrebbero anche fare un altro tentativo qualora non dovesse arrivare la chiusura coi tedeschi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina sogna Josip Sutalo, su cui è forte anche il Napoli che ha messo il classe 2000 nei primissimi posti per sostituire Kim. Il favorito per il difensore però è il Lipsia: in Croazia tutti sono convinti che alla fine il ventitreenne si trasferirà al Lipsia per una cifra intorno ai venticinque milioni. Gli azzurri potrebbero anche fare un altro tentativo qualora non dovesse arrivare la chiusura coi tedeschi. Lo riporta Sky Sport.