Sky - Inserimento dello United per Hysaj: con l'uscita il Napoli può tornare su Trippier

Tanti nomi sul taccuino del Napoli, altrettante operazioni in uscita volte a finanziare una grande campagna acquisti: da James Rodriguez a Lozano e Manolas, il club azzurro è attivissimo sul mercato in entrata e dovrà necessariamente sfoltire la rosa per fare spazio ai nuovi acquisti. Chi ha già dichiarato di voler lasciare Napoli è Elseid Hysaj, per il quale oggi è stato fatto un sondaggio dal Manchester United, attualmente in cerca di un terzino capace di giocare su entrambe le fasce. In caso di partenza dell'albanese, il Napoli potrebbe tornare su Trippier, seguito pure dalla Juventus