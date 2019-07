Sky - James ha scelto Napoli, Giuntoli a Madrid con Mendes per chiudere

James-Napoli, una trattativa che si sta infiammando in questi minuti. Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, ha riportato le ultime novità riguardo il blitz di Giuntoli a Madrid per chiudere la trattativa, sottolineando che James ha ormai scelto Napoli per il suo futuro: "Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, è a Madrid per l'operazione James Rodriguez con l'agente Jorge Mendes: lavori in corso per chiudere ed evitare la concorrenza, James ha scelto il Napoli".