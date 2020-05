Sky - La priorità di Mertens è il Napoli: tornare ad allenarsi aiuta la trattativa per il rinnovo

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito alla questione rinnovo di Dries Mertens svelando che è la prima situazione da risolvere. In questo senso la ripresa degli allenamenti potrebbe favorire la trattativa per il rinnovo. La priorità è il Napoli, il belga vuole rimanere, il ritorno agli allenamenti potrebbe essere un momento importante per la questione rinnovo.