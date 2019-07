Sky - La Roma su Hysaj: primi contatti col Napoli e con Giuffredi, le ultime

La Roma continua a lavorare anche per Alderweireld e nelle ultime ore è spuntata anche la candidatura di Hysaj del Napoli come terzino destro. A riferirlo è Sky. L'esperto di mercato dell'emittente satellitare Gianluca Di Marzio spiega che l’occasione per parlarne c’è stata oggi durante l’incontro tra i giallorossi e l’agente di Veretout, Giuffredi, lo stesso del terzino albanese. Al momento non c’è ancora una trattativa, anche se un contatto tra Roma e Napoli è avvenuto nei giorni scorsi.