Sky - Lobotka-Napoli, si chiude il secondo colpo: ore decisive, le ultime

La trattativa per portare Stanislav Lobotka in azzurro è ormai entrata in uno stadio decisamente avanzato. Lo slovacco sarebbe pronto al trasferimento in azzurro, e tutti i pezzi del puzzle pare stiano andando al loro posto: come riportato dal collega di Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe alzato l'offerta per Lobotka portandola a 21mln: il Celta accetterebbe così l'offerta degli azzurri, avendo anche trovato il sostituto dello slovacco, ovvero Guido Rodriguez, centrocampista argentino del Club America. Domani, dunque, potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere l'affare e consegnare a Gattuso il secondo rinforzo a centrocampo.