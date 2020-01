Sky - Lobotka, non c'è l'ok del Celta per le visite: da sistemare i termini di pagamento, la situazione

Dopo aver quasi chiuso per Diego Demme, resta Stanislav Lobotka il giocatore sul quale il Napoli starebbe puntando per rinforzare il centrocampo a disposizione di Gattuso. Il portale gianlucadimarzio.com racconta le ultime sulla trattativa, che sarebbe ormai entrata nella sua fase finale, ovvero quella legata ai pagamenti: siamo ai dettagli, chiaramente, ma manca ancora qualcosa: la cifra con cui Napoli e Celta Vigo hanno trovato l'accordo - si legge - è di 21 milioni più 4 o 5 di bonus. Il club spagnolo, tuttavia, non vorrebbe spalmare la cifra da incassare su quattro anni, ma in un lasso di tempo minore. Resta questo, dunque, l'unico nodo da sciogliere prima di dare il via libera per la cessione.