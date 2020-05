Sky - Meret non è in vendita, ma Gattuso sarà decisivo: decisione definitiva a fine stagione

Alex Meret non è in vendita. Da parte del Napoli non c'è alcuna voglia di dar via nel corso della prossima sessione di mercato un calciatore per il quale è stato fatto un grosso investimento, nonostante dall'arrivo di Rino Gattuso gli sia stato preferito David Ospina. Tuttavia il club azzurro farà una valutazione più profonda insieme a Rino Gattuso e all'entourage dell'estremo difensore classe '97 a fine stagione, prendendo dunque una decisione definitiva. Ad oggi, comunque, il portiere non è in vendita. A riportarlo è Sky Sport.