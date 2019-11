Sky - Mertens ha dato priorità al Napoli: solo senza rinnovo a gennaio si guarderà intorno

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Sky, Gianluca Di Marzio ha dato gli ultimi aggiornamenti in casa Napoli: "Le rivoluzioni a gennaio nel Napoli non sono mai avvenute. Pensarne una mi sembra strano conoscendo i tempi tecnici del club azzurro. A giugno sarà tutto da monitorare, bisognerà capire se verranno fatti gli stessi sforzi per trattenere giocatori come Allan e Koulibaly e se sarà ancora Carlo Ancelotti a guidare la società di De Laurentiis.

Addio Mertens a gennaio? Credo di no. Dries è legatissimo al Napoli, spera di rinnovare il contratto in quanto c'è un rapporto viscerale con tutto l'ambiente. L'attaccante ha dato priorità al club azzurro, poi se da gennaio non ci sarà nessun accordo, il belga comincerà a guardarsi attorno".