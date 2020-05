Sky - Mertens, il Napoli attende una risposta: sensazioni negative sul rinnovo

Il futuro di Dries Mertens continua ad essere un rebus: il belga era ormai prossimo al rinnovo di contratto col Napoli - il suo contratto scade il 30 giugno - ma poi è arrivata una brusca frenata che ha rallentato la trattativa per il rinnovo. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione svelando che il Napoli attende una risposta dopo aver messo sul piatto una proposta importante: biennale a 10mln complessivi d'ingaggio più bonus alla firma, ma il belga sta riflettendo e bisogna aspettare.

SENSAZIONI NEGATIVE - Le sensazioni in casa Napoli non sono positive - spiega la redazione di Sky Sport - , sul belga c'è il Chelsea, ma anche l'Inter ed altre che potrebbero uscire. La speranza è che 'Ciro' non voglia rinunciare al rapporto speciale con Napoli.