Sky - Mertens mai convinto della prima offerta del Napoli, serve un rilancio per il rinnovo

Esistono margini per il rinnovo di Dries Mertens? Ne parla Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Quando uno è libero la competizione è globale, ci sono tantissime squadre che possono essere interessate a Mertens. Dries non vuole lasciare per forza lasciare il Napoli, ma si attende un riconoscimento economico da parte del club che in questo momento diventa quasi fondamentale per convincere il calciatore. Senza dubbio il calciatore non è mai stato soddisfatto dalla proposta economica del Napoli. O il Napoli deroga ai suoi principi, oppure ritengo che sia complicato che Mertens faccia un passo indietro rispetto alle sue richieste".