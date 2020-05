Sky - Napoli attivo sul mercato: triplo sondaggio in casa Brescia

Durante questa pausa il Napoli non se ne resta con le mani in mano. Malgrado un mercato di gennaio di protagonista, il club azzurro continua a muoversi e l'ha fatto concretamente prendendo contatti con alcuni giovani del Brescia: Sandro Tonali in primis, su cui c'è una grandissima concorrenza, ma anche il portiere classe 1993 Jesse Joronen e il difensore classe 1997 Andrea Cistana. A riportarlo è Sky Sport.