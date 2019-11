Sky - Novità di formazione: out Callejon, gioca Di Lorenzo a centrocampo

Novità importanti di formazione per il Napoli in vista della gara contro il Liverpool. In diretta da Anfield il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio anticipa le scelte di Ancelotti: la grande novità è Di Lorenzo al posto di Callejon sull'out destro. Lui alto con Allan, Zielinski e Ruiz a centrocampo. In attacco Mertens e Lozano, in difesa Maksimovic a destra e Mario Rui a sinistra. Una scelta dettata evidentemente dalla necessità di giocare anche con una difesa a 3 con Di Lorenzo e Mario Rui largo e un centrocampo molto folto.