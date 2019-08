Sky - Ounas è del Nizza! Accordo per prestito oneroso, diritto di riscatto e futura rivendita, le cifre

E' fatta per il trasferimento di Adam Ounas al Nizza. L'accordo definitivo è stato trovato in queste ore e - riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport - è porterà il Napoli ad incassare subito 2,2mln di euro per il prestito oneroso mentre il diritto di riscatto è stato fissato a 25mln di euro. Inoltre in caso di riscatto il Napoli avrebbe anche un 30% sulla futura rivendita