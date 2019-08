Sky - Pronto il rilancio per Everton ma c'è l'ostacolo frazionamento del cartellino: costerebbe 80 mln

L’attaccante esterno Everton del Gremio è un giocatore che interessa al Napoli. Lo riporta Sky che spiega come l’operazione è molto complessa. La difficoltà più grande è il frazionamento del cartellino tra gli agenti e vari club. Il Gremio controlla il 50% del cartellino e solo per quella parte chiede 40 milioni di euro. Per portarlo via ne servirebbero 80. È già saltata una trattativa tra Everton e una squadra cinese proprio per questo motivo.

Attraverso il portale gianlucadimarzio.com si legge: "La squadra di De Laurentiis aveva già offerto 37 milioni per il giocatore brasiliano, ma erano stati rifiutati. Nelle ultime ore c'è stato un nuovo rilancio, con nuovi contatti".