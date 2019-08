Sky - Sfumato Dzeko, l'Inter cerca un'altra punta: se Icardi apre al Napoli possibile scambio con Milik

Via Milik, dentro Icardi? Possibile, anche nell'ambito della stessa trattativa. Lo scrive Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, sul suo sito ufficiale: "Dopo il rinnovo di Dzeko con la Roma, l'Inter continuerà a guardarsi intorno per regalare il secondo rinforzo offensivo ad Antonio Conte. I nerazzurri già da giorni stavano considerando delle alternative al bosniaco, sia perché iniziava ad essere sempre più forte la volontà della Roma di rinnovargli il contratto, sia perché Icardi non aveva mai dato il suo ok definitivo allo scambio.

Sono quattro i profili che Marotta e Ausilio stanno studiando. Il primo di questi è Alexis Sanchez, in uscita dallo United e vecchio pallino anche di Conte. Per il trentenne nell'ultima stagione 27 presenze e solo due gol. Poi nella lista c'è anche Llorente, svincolato che l'allenatore nerazzurro conosce molto bene dai tempi della Juventus. Terza ipotesi porta il nome di Ante Rebic, per cui i contatti durano da tempo. Infine, qualora Icardi aprisse al Napoli, si aprirebbe l'dea di uno scambio con Milik.

Nei prossimi giorni l'Inter affonderà il colpo per una di queste situazioni, a seconda delle opportunità di mercato che si verranno a creare".