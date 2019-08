Sky - Sondaggio per Llorente ma è in vantaggio lo United: individuato come sostituto di Lukaku

Sondaggio del Napoli per Fernando Llorente. A riferirlo è Sky che fa sapere come in Italia gli azzurri e la Fiorentina abbiano tentato l’ex attaccante della Juventus svincolato dal Tottenham. Il tutto in un giro di attaccanti che vede il Manchester United in vantaggio per lo spagnolo per sopperire all’eventuale partenza di Romelu Lukaku che piace ad Inter, Juventus ed è stato accostato anche al Napoli.