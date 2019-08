Sky - Tutino a un passo da Verona: sarà ceduto in prestito secco

Operazione quasi definita tra Napoli e Verona. Gli scaligeri sono a un passo da Gennaro Tutino, esterno offensivo classe '96, l'anno scorso in prestito al Cosenza. A riferirlo è Sky. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio scrive sul suo portale gianlucadimarzio.com: la società veneta ha trovato l'accordo con quella campana per un prestito secco, che tra oggi e domani dovrebbe essere formalizzato. Per Tutino, era corsa a due tra Verona e Udinese, che però avrebbe preferito inserire un diritto di riscatto sul giocatore. Di qui, la scelta del Napoli per la squadra di Juric.