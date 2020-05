Sky - Tutto pronto a Castel Volturno: ADL acquista altre macchine per la sanificazione

Il Napoli è tra le società più all'avanguardia nell'attuazione del protocollo per tornare a giocare e per la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. Al centro sportivo è tutto pronto da un bel po' e - come riferito da Sky Sport - Aurelio De Laurentiis sta acquistando altri macchinari per la sanificazioni quotidiana al training center.