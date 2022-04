Sold-out al Maradona da giorni: pochissimi biglietti rimasti per due settori

Grande entusiasmo è previsto per domenica allo stadio, il Napoli si prepara alla gara contro la Fiorentina

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Grande entusiasmo è previsto per domenica allo stadio, il Napoli si prepara alla gara contro la Fiorentina, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Gli anelli superiori delle curve e i Distinti sono già sold-out, sono acquistabili ancora biglietti in Tribuna Posillipo e nei settori inferiori delle curve A e B. Il Napoli nell’era De Laurentiis non è mai stato così vicino alla vetta a sette partite dal termine del campionato. Nel rush finale ogni dettaglio può fare la differenza".