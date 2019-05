Sole 24 Ore, Festa: "Rumors su un'offerta da 400mln per il Napoli: ADL ne vuole più di 700"

La vendita del Napoli? Un'ipotesi non impossibile secondo Carlo Festa, giornalsita del Sole 24 Ore che intervenendo a Radio Crc ha spiegato: "Sicuramente ci sono stati dei contatti con degli investitori per volontà di quest'ultimi. De Laurentiis avrebbe fatto delle riflessioni perchè ha portato il Napoli ai massimi livelli e con bilanci sempre positivi. Il Napoli è un club molto appetibile anche per la tipologia di tifosi molto appassionati. Gira voce che ci sarebbe stata un'offerta di 400 milioni di euro ma la valutazione del Napoli fatta da De Laurentiis sarebbe oltre i 700 milioni. La mia impressione è che De Laurentiis sia all'inizio di una fase di valutazioni e che voglia fare con il Bari ciò che ha fatto con il Napoli per poi comprare un club estero. Nel calcio non esistono valutazioni precise poichè sono quasi sempre gonfiate. Di recente è uscito uno studio che diceva che la valutazione del Napoli si aggira intorno ai 518 milioni di euro. Poi, bisogna vedere De Laurentiis cos'ha in testa. Molte banche di affari a Milano hanno iniziato a lavorare sul Napoli perchè la voce gira ed è l'asset del calcio più appetibile".