Gol Gutierrez, Marcolin perplesso: "Arbitro subito fischia, glielo segnala assistente?"

Dario Marcolin, ex azzurro, oggi talent Dazn, ha commentato l'episodio del gol annullato a Gutierrez nel secondo tempo del match di Bergamo: "Non riuscivo a capire qual era il contatto, era muscoli contro muscoli. La cosa che mi ha meravigliato è come velocemente l'arbitro sia andato a dare una definizione immediata dell'episodio. Forse è l'assistente che abbassandosi con le gambe segue l'episodio e richiama Chiffi", le sue parole.