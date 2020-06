"Solo il Napoli al 100% su Osimhen", smentite le dichiarazioni di Igbayilola: "Non sono io l'agente"

In settimana alcune dichiarazioni di Ariyo Igbayilola circa il futuro di Victor Osimhen (che su Tuttonapoli.net non sono state riportate) hanno fatto rumore perché riportate, erroneamente, come quelle dell'agente del centravanti nigeriano, obiettivo del Napoli. "C'è il Tottenham, ma il Napoli è il solo club a volerlo al 100%" aveva detto. Il direttore interessato ha voluto però smentire il contenuto dell'intervista.

"Jean Gerard di Matching Sports, il suo agente e la sua agenzia, è l'unica persona che può parlare del possibile trasferimento di Osimhen. Io non sono un intermediario, come avrei potuto parlarne? Inoltre questo non è un buon momento per parlare di questo tema, visto che Victor sta ancora piangendo la morte del padre, recentemente scomparso. Io non sono il suo agente, ci tengo a ribadirlo", si legge in un'intervista a The Nation.