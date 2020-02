SONDAGGIO - Voto al mercato? Per gli utenti di Tuttonapoli vince il 7 (col 41%), poi dopo c'è l'8

Il Napoli ha speso 84,5 milioni di euro per concludere cinque operazioni in entrata in questa sessione di mercato. Gennaro Gattuso ha accolto diversi innesti, tre per l'immediato e due per il prossimo anno: Demme, Lobotka e Politano si sono vestiti subito d'azzurro, Rrahmani e Petagna lo faranno dall'estate (gli azzurri li hanno acquistati ora e lasciati in prestito rispettivamente a Verona e SPAL). Nessuno in Italia ha speso di più. Vi abbiamo chiesto che voto merita il mercato azzurro: per gli utenti di Tuttonapoli vince il 7 con il 41% dei voti, subito dopo l'8 con il 23% delle preferenze. Mercato quindi assolutamente promosso quello fatto dal club di De Laurentiis, tra presente ed un occhio già al futuro. Di seguito i risultati (qui per votare):

Che voto date ai 5 acquisti (85mln) del mercato invernale del Napoli? VOTI TOTALI: 3652

8 23,00 %

7 40,25 %

6 16,84 %

5 10,62 %

4 9,28 %