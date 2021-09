"Sono stato strattonato, contatto non volontario": la tesi difensiva nel ricorso per Osimhen

Victor Osimhen andrà in aula per vincere il ricorso contro le due giornate di squalifica: "Sono stato strattonato, contatto non volontario". Questa la tesi difensiva del club azzurro raccontata dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Nel ricorso, di 22 pagine, la società chiesto che venga ascoltato lo stesso calciatore che così potrà spiegare che non è stato un gesto intenzionale ma solo un modo per divincolarsi dall’avversario.

Tra l’altro, il calciatore aveva fatto notare allo stesso direttore di gara che l’avversario l’aveva strattonato in più di un’occasione e non c’era stato nessun intervento. E invece al primo contatto è stato espulso proprio Osimhen che quindi potrà anche portare a sua difesa il reiterato comportamento scorretto del suo marcatore".