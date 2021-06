Sopralluogo a Rivisondoli prima dell'ufficialità: scelte date e hotel per il ritiro

Dopo il Val di Sole, il Napoli va in ritiro in Abruzzo dal 5 al 15 agosto. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive: "Il Napoli sta definendo il programma del ritiro in Abruzzo. La novità riguarda l’albergo scelto dagli azzurri. La struttura indicata è l’hotel Acqua Montis a Rivisondoli, un resort che offre tutti i comfort. Nei prossimi giorni è previsto pure un sopralluogo del club azzurro prima di ufficializzare la scelta".