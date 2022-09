Spalletti a Prime: "Salah risolve da solo, fa quello che io provo a fare di reparto"

Parole di elogio da Luciano Spalletti a Mohamed Salah. Oggi avversari in Napoli-Liverpool, un tempo insieme alla Roma.

Parole di elogio da Luciano Spalletti a Mohamed Salah. Oggi avversari in Napoli-Liverpool, un tempo insieme alla Roma. L'allenatore di Certaldo ad Amazon Prime Video ricorda così gli anni trascorsi in giallorosso con la stella del Liverpool: "Aveva già quelle qualità lì, è quel calciatore che gli randelli qualsiasi cosa addosso e te la ripropone quella palla lì dietro la linea difensiva, pulita, coi giri contati. E' uno di quelli che dà la soluzione a tutto. Tu cerchi duemila modi per entrare, andando a guardare le caratteristiche di ogni calciatore, lui lo fa da solo quello che tu provi a fare di reparto. Riesce sempre ad andare oltre l'imbuto, il blocco dei difensori".