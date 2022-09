Spalletti annuncia: “Osimhen? Se domattina risponderà bene, giocherà. Lozano disponibile"

Il tecnico Luciano Spalletti ha così parlato in conferenza stampa della situazione di Osimhen e Lozano

Una vigilia attesissima, quella di casa Napoli in vista del big match di domani contro il Liverpool. Il tecnico Luciano Spalletti ha così parlato in conferenza stampa della situazione di Osimhen e Lozano: "Lozano è a disposizione, ha svolto tutto l'allenamento oggi. Osimhen ieri aveva questo fastidio, zero allenamento ieri, differenziato oggi, allenamento col gruppo domani e se la risposta sarà ulteriormente positiva, dopo questo passaggio intermedio, potrà giocare. Proverà a calciare e a fare qualcosa in più".