Spalletti ci riprova e non può sbagliare: ultimo vero tentativo per riconquistare il Maradona

Il Napoli è atteso da un vero e proprio dentro o fuori per la corsa Scudetto. Dopo il pesantissimo ko interno con la Fiorentina (il quinto casalingo a fronte di una sola sconfitta esterna), la squadra di Luciano Spalletti ospita la Roma in una gara in cui non ha più margine d'errore, considerando anche le vittorie delle milanesi negli anticipi, e per restare agganciato al treno delle prime dovrà prima di tutto riconquistare il fattore campo: gli azzurri hanno soltanto il settimo rendimento interno del campionato, a fronte invece del primo esterno, ed un altro risultato negativo li taglierebbe definitivamente fuori.

L'impresa... al Maradona?

Oltre ai 5 ko in campionato (Atalanta, Spezia, Empoli, Milan e Fiorentina), in stagione con EL e Coppa Italia salgono addirittura ad 8 le sconfitte (su 10 complessive) al Maradona e per numeri del genere bisogna tornare alla disastrosa stagione 97/98. Nonostante gare in incredibile emergenza, come contro i bergamaschi, o incredibilmente sfortunate perdendo senza subire tiri in porta (autogol con lo Spezia e rimpallo con l'Empoli), la differenza di rendimento è comunque evidente ed il Napoli dovrà prima di tutto ritrovare quella leggerezza e quell'entusiasmo fondamentali nello sviluppo del suo gioco.

Avversario in salute

Non tanto per la vittoria sul modesto Bodo, quanto per l'entusiasmo che ha generato nella capitale. In realtà la Roma è in un buon momento già da parecchio: è l'unica squadra imbattuta in Serie A nelle ultime 11 giornate (con 7 vittorie tra l'altro) e in questo parziale di gare è la squadra che ha anche ottenuto più punti (ben 25). La frenata della Juventus, inoltre, dà ulteriore importanza alla gara del Maradona anche per i giallorossi che proveranno a non lasciare nulla di intentato per la lotta al quarto posto che è stata impensabile per quasi tutta la stagione.

Due dubbi di formazione

Spalletti ancora senza Di Lorenzo, ma recupera Ounas, Meret e Petagna in panchina oltre ad Anguissa che rientra dopo il turno di squalifica. Il centrocampista si riprenderà il posto al fianco di Lobotka, ed i dubbi di formazione sono due: il primo riguarda chi la spunterà tra Zielinski e Fabian (in questo caso sarebbe 4-3-3) mentre Mertens dietro Osimhen ha possibilità molto più basse. Il secondo vede Lozano insidiare Politano con quest'ultimo ancora leggermente avanti. Per il resto pochi dubbi col giovane Zanoli a completare la linea con Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui.