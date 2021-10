Spalletti pensa a qualche novità: almeno due cambi col Bologna

Ci saranno almeno due novità di formazione per la gara col Bologna in programma giovedì sera allo stadio Maradona. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che tutto dipenderà dalle risposte del campo delle prossime ore, in base agli allenamenti, ma qualche calciatore è già stato allertato e potrebbe giocare da titolare.

Il quotidiano, nel dettaglio, scrive: "Lozano per Politano e Demme per il più stanco dei tre uomini di mediana. Oggi, comunque, il quadro comincerà a essere più chiaro anche per quel che riguarda gli infortunati: Manolas, reduce dalla lesione di basso grado del grande gluteo rimediata con il Legia, migliora costantemente ma allo stato è piuttosto difficile pensare di ritrovarlo già con il Bologna. Anche Ounas e Malcuit osservano ancora le rispettive tabelle di recupero".