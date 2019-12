Sportitalia - Amrabat, nuovi contatti col Verona ma niente offerta per ora: la richiesta è alta

Il Napoli si sta concretamente muovendo per Sofyan Amrabat, centrocampista del Verona, una delle rivelazioni di questo campionato. Alfredo Pedullà, esperto di mercato Sportitalia, tramite il suo sito ufficiale ha rivelato le ultime sulla trattativa per il giocatore scaligero:

"Innanzitutto la valutazione del Verona: 20 milioni. E da questa base l’Hellas oggi non ha intenzione di scendere. In giornata c’è stato un contatto telefonico tra i due direttori sportivi D’Amico e Giuntoli, il Napoli non ha ancora formalizzato un’offerta, ma ha ribadito l’interesse. Ieri il sondaggio dell’Inter, che apprezza molto Kumbulla (seguito dallo stesso Napoli), tenendo comunque conto che quella relativa ad Amrabat è un’operazione possibile soltanto a giugno (magari da definire durante la sessione invernale) per motivi di tesseramento, avendo il centrocampista già giocato con due squadre in stagione. Il club partenopeo continuerà a seguirlo, magari ad apprezzarlo, e poi deciderà se presentare un’offerta vicina ai 20 milioni chiesti dal Verona. Quello che possiamo aggiungere è che non ci sono accordi per 15-16 milioni, semplicemente perché il Napoli non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. Pur apprezzando non poco Amrabat che monitorerà con attenzione".