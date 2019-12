Sportitalia - Arriverà anche un terzino: proposto Rodriguez, spunta un nome nuovo

Non solo il regista: il Napoli prenderà anche un terzino sinistro a gennaio dato che Ghoulam non sta ancora bene. Secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia è stato proposto Ricardo Rodriguez, che Gattuso ha avuto già al Milan, ma l'affare non si può concludere in prestito.

Il profilo che piace di più è quello di Leonardo Koutris, classe '95, dell' Olympiacos, con contratto in scadenza nel 2021. Gattuso lo ha incrociato da avversario già quando era a Creta. Un profilo che piace e che si può prenotare anche a fine stagione.