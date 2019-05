Sportitalia - Di Lorenzo-Napoli, tutto confermato! Domattina visite mediche, novità sul prezzo: le cifre

Tutto confermato, nessuna sorpresa. Giovanni Di Lorenzo sarà il primo rinforzo del Napoli per la prossima stagione. Nessun altro club avrebbe potuto battere la concorrenza del club di De Laurentiis per il terzino classe 1993. La strada era chiara già da domenica 19 maggio quando vi anticipammo la forte irruzione della squadra campana, poi il Napoli ha chiuso l’operazione nella giornata di lunedì svelandovi anche che il club partenopeo aveva fissato le visite mediche a Villa Stuart per Di Lorenzo per la giornata di domani (giovedì). Confermate anche le cifre dell’affare: 9 milioni più 500 mila euro in caso di qualificazione Champions. Di Lorenzo è reduce da una stagione di grande rendimento a livello personale con la maglia dell’Empoli, nel suo futuro ci sarà Napoli. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito.