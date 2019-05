Sportitalia - Di Lorenzo, si chiude la prossima settimana! Strada spianata per il Napoli

La Roma non è mai stata in pole per Giovanni Di Lorenzo e neanche ha approfondito i contatti con l’Empoli. Confermiamo, invece, il chiaro vantaggio – ormai incolmabile – accumulato dal Napoli in attesa di formalizzare con l’Empoli, già a partire dalla prossima settimana. Ora non resta che aspettare i prossimi giorni, con l’Empoli che dovrà smaltire la cocente delusione della retrocessione dopo una grande prestazione in casa dell’Inter. Poi arriveranno i giorni di Di Lorenzo al Napoli. Lo riferisce sul suo sito ufficiale il giornalista Alfredo Pedullà.