Sportitalia - Icardi, intesa Wanda-Paratici da diversi mesi: tutto in fumo senza accordo con l'Inter

Queste le parole del giornalista Alfredo Pedullà, intervenuto ai microfoni di Sportitalia per le ultime sul caso Icardi: "Icardi aspetta perchè evidentemente ha dato una parola, Paratici ha parlato con Wanda Nara, un accordo verbale fatto a febbraio-marzo, ma se Inter e Juve non si mettono d'accordo diventa un'intesa fittizia. In quel periodo hanno fatto questo tipo di accordo che passa comunque per le due società. Al Monaco non ha mai creduto, nemmeno alla Roma, al Napoli credo poco fino a quando lui avrà questo tipo di atteggiamento. La cosa da capire è se Napoli aspetterà fino al 27-28 agosto".