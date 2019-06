Sportitalia - Il Napoli ci prova per Lasagna: proposto scambio con Inglese, secco 'no' dall'Udinese

Roberto Inglese rientrerà a Napoli dopo l'avventura al Parma. Michele Criscitiello ne ha parlato ai microfoni di Sportitalia, rivelando un'ipotesi di mercato emersa nelle ultime ore: "E' vero che Inglese può rappresentare una pedina di scambio in casa Napoli: il Napoli avrebbe proposto uno scambio di prestiti all'Udinese Lasagna-Inglese, ma c'è stato il 'no' totale di Gino Pozzo. L'operazione dello scambio di prestiti, infatti, non rientra nel modus operandi del club friulano. Non se ne farà nulla a queste condizioni, se dovessero cambiare i termini allora se ne potrà parlare".