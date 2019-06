Sportitalia - Koulibaly, non verranno prese in considerazione offerte: per Ancelotti è insostituibile

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sportitalia soffermandosi sulle ultime in casa Napoli: "Il Napoli farà mercato a misura Ancelotti. Non verranno prese in considerazioni proposte anche da 120 mln per Koulibaly. Partendo già Albiol, Koulibay per Ancelotti è insostituibile, non c'è proposta tale che possa convincere a far partire Koulibaly, a meno che non si presenti qualcuno con 170 mln".