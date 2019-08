Sportitalia - Lozano al Napoli sblocca Verdi al Torino: affare 'alla Inglese', le cifre

Sulla lista cessioni del Napoli c'è anche Simone Verdi, che sembra ad un passo dal Torino. Si è sbloccato l'affare con l'arrivo di Lozano, come scrive l'esperto Alfredo Pedullà su Sportitalia: "Lozano al Napoli: l’incontro programmato ieri sera e sviluppatosi stamattina ha portato, raccontato nei dettagli prima di mezzogiorno, a una potenziale fumata bianca. Non ci saranno problemi relativi ai diritti d’immagine, ripetiamo: è solo questione di tempo. Quando sarà tutto formalizzato, non trascorreranno troppi giorni, verrà liberato in automatico Simone Verdi. Quest’ultimo ha scelto il Toroda tempo, operazione in stile Inglese al Parma con obbligo di riscatto, per una cifra che il Napoli vorrebbe leggermente superiore ai 20 milioni".