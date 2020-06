Sportitalia - Milik, il Napoli vuole soldi da utilizzare per Osimhen: il nigeriano ha detto sì

Detto dell'interesse del Napoli per Victor Osimhen, il Napoli lavorà anche per capire come modellare l'attacco, soprattutto lavorando anche nel mercato in uscita. Il nome che ormai da diverse settimane viene indicato come possibile partente è quello di Arek Milik, e proprio Alfredo Pedullà ha dato le ultime novità sui social: "Contatto con l’entourage nei prossimi giorni. Il Napoli vuole i soldi da utilizzare per Osimhen che ha già detto sì da settimane. Primissima scelta".

