Sportitalia - Milik, spinge il Tottenham: ha chiesto informazioni anche il Chelsea

Il futuro di Arek Milik resta avvolto nel mistero, con diverse soluzioni che potrebbero emergere all'orizzonte. Ne ha parlato anche Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia: "Un candidato per Milik, al di la della Juve. Nel momento in cui lui non dovesse rinnovare, allora il Napoli non può permettersi di perderlo a zero. Qualche settimana fa parlammo del Tottenham piu che dell'Atletico Mardi, e poi c'è il Chelsea: il Tottenham spinge molto ed il Chelsea ha chiesto informazioni, mentre la Juve aspetta notizie sul rinnovo".