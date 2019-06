Sportitalia - Napoli-James, disponibilità totale: prestito oneroso sotto i 40 mln, le ultime

James-Napoli, un binomio che è finito al centro del dibattito in casa Napoli. Ne ha parlato anche Alfredo Pedullà, attraverso il blog alfredopedulla.com: "James Rodriguez è un obiettivo serio, concreto, del Napoli da diversi giorni. Una richiesta precisa di Carlo Ancelotti (come confermato anche da De Laurentiis) che con il fantasista colombiano ha un ottimo rapporto fin dai tempi di Madrid. Come vi abbiamo raccontato, il club partenopeo ci sta lavorando fortemente e parte da una base eccellente: il sì dello stesso James Rodriguez, che ha dato la sua totale disponibilità per sposare il progetto azzurro e lo ha già comunicato al Real. Il Napoli lavora per un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto sotto i 40 milioni. Bisogna ancora pazientare un po’, ma la volontà del colombiano potrebbe fare la differenza".