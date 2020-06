Sportitalia - Rinnovo Mertens, documenti pronti per la firma: manca solo l'annuncio

"Non c’erano dubbi di alcun tipo. Ma ora possiamo aggiungere che sono pronti i documenti per la firma-rinnovo di Dries Mertens che si legherà al Napoli fino al 2022" così scrive l'esperto di mercato per Sportitalia Alfredo Pedullà sul suo portale AlfredoPedulla.com. Il futuro di Dries Mertens sarà ancora colorato d'azzurro per almeno le prossime due stagioni: "Avvocati al lavoro, documentazione pronta. L’annuncio arriverà entro la prossima settimana, prima o dopo la finale di Coppa Italia di mercoledì a Roma contro la Juve". Il belga dopo esser entrato nella storia del Napoli come miglior marcatore all time, è pronto a collezionare nuovi record. Ormai ci siamo, manca solo l'annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis.