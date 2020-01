Sportitalia - Younes, accordo totale tra Napoli e Sampdoria per il prestito: ora decide il tedesco

Tra i nomi in uscita dal Napoli c'è sicuramente Amin Younes, che fin qui non ha trovato spazio né prima con Ancelotti né adesso con Gattuso. Probabile una sua cessione in questa finestra di mercato, tant'è che il Napoli sta trattando l'esterno tedesco con la Sampdoria, arrivando addirittura ad un accordo totale sulla base del prestito, stando a quanto riferito dall'esperto di mercato Sportitalia Alfredo Pedullà. Adesso la palla passa all'ex Ajax, che dovrà decidere se accettare o meno la destinazione. Sulle sue tracce ci sono anche Genoa, Torino e club esteri.