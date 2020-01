Ssc Napoli, report: personalizzato per Allan, per Politano e Fabian palestra post influenza

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico e consueto report diffuso dalla Ssc Napoli con importanti aggiornamenti sulla situazione di alcuni infortunati 'Dopo una prima fase di attivazione, la squadra sui campi 2 e 3, ha svolto esercitazioni tecnico tattiche. Successivamente lavoro finalizzato alla costruzione di gioco e partita a campo ridotto e 3 squadre. Chiusura con circuito di forza in palestra. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Ghoulam. Lavoro personalizzato in campo e palestra per Allan. Palestra anche per Fabian Ruiz e Politano per postumi influenzali. Malcuit continua il suo iter riabilitativo lavorando in piscina".