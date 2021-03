Stessi punti e due panchine instabili: Roma-Napoli snodo Champions

Il Napoli sfida la Roma e guarda l’Europa, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno in merito alla sfida di domani all'Olimpico che è uno snodo cruciale in ottica quarto posto: "Due squadre a pari punti (quella di Gattuso deve però recuperare la sfida con la Juve) con ambizioni presenti e future; due panchine stabili ma non troppo in vista della prossima stagione. Ed è soprattutto il Napoli ad allungare lo sguardo al futuro, certo che il matrimonio con Gattuso si concluderà a maggio.

L’appuntamento di domenica profuma di Europa e di programmi ambiziosi per il prossimo anno. Napoli e Roma sono due dirette concorrenti al quarto posto, i giallorossi reduci dalla trasferta in Ucraina fanno i conti con la energie al lumicino e qualche assenza importante. Gli azzurri di Gattuso sono quasi al completo, recuperati anche Lozano e Manolas".