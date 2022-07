Sudamerica? No, grazie. Ora il Napoli punta gli scandinavi: tre acquisti dopo le cessioni

Un Napoli storicamente sudamericano, quest'anno diventa scandivano. Lo sottolinea il Corriere dello Sport che fa il punto sul mercato dei partenopei

Un Napoli, storicamente sudamericano, quest'anno diventa scandivano. Lo sottolinea il Corriere dello Sport che fa il punto sul mercato dei partenopei, tutto all'insegna di Svezia e Norvegia. I nomi sondati dal Napoli sono tre: si parla del centrocampista svedese, Mattias Svanberg, in forza al Bologna ma con cui ha un contratto in scadenza nel 2023. Gli azzurri lavorano sulla formula per portarlo in Campania, dopo averlo seguito per tutta la scorsa stagione.

Scandinavi all'estero

Negli ultimi giorni si è poi parlato molto di Ola Solbakken, esterno norvegese che piace anche alla Roma; infine, è tutto pronto per il passaggio di Leo Ostigard in azzurro con il giocatore ex Genoa che ha fatto sapere di volere solo Napoli. Cosa blocca l'avanzamento delle trattative? Le cessioni, manco a dirlo.