Svelato il programma per Dimaro: tutti gli appuntamenti del Napoli

Inizierà alle 17.30 di giovedì 15 luglio sul Campo di Carciato a Dimaro Folgarida la nuova stagione del Napoli con l’esordio davanti ai tifosi del nuovo allenatore Luciano Spalletti. Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che fa il punto sul ritiro in Trentno del Napoli: "La squadra arriverà in Trentino qualche ora prima allo Sport Hotel Rosatti, ormai da dieci anni quartier generale degli azzurri in Val di Sole.

Saranno undici giorni di lavoro, fino al 25, il programma ufficiale del ritiro prevede un doppio allenamento quotidiano. Previste due amichevoli: domenica 18 luglio alle 17.30 con i dilettanti del Bassa Anaunia e sabato 24 luglio con la Pro Vercelli (serie C). Tenendo conto delle ultime indicazioni che fissano la possibilità di accesso degli spettatori nella misura del 50% della capienza totale, saranno 700 i tifosi che potranno assistere ad ogni turno di allenamento".