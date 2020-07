Svolta Koulibaly, CdS: "Offerte basse, può restare al Napoli rinnovando il contratto"

Per 60 milioni Aurelio De Laurentiis non cederà Kalidou Koulibaly. È stato chiaro il patron del Napoli nell’incontro avuto nei giorni scorsi con Fali Ramadani, agente del centrale senegalese, nel quale si è discusso del futuro del classe ’91.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’agente ha presentato offerte vicine ai 60 milioni, cifra che il Napoli ritiene troppo bassa. Ecco perchè, spiega il quotidiano, non è da escludere un nuovo avvicinamento tra le parti: "Koulibaly al Napoli sta bene e anzi sarebbe felice di proseguire la sua avventura in azzurro, fermo restando un prolungamento di contratto che faccia felici tutti”.